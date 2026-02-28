بوليفيا | مقتل 11 شخصًا على الأقل إثر تحطم طائرة عسكرية قرب مطار لاباز

قُتل 11 شخصًا على الأقل إثر تحطم طائرة عسكرية قرب مطار لاباز، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء، بعدما اصطدمت الطائرة بمركبات عقب خروجها عن المدرج، وفقا لصور بثتها وسائل إعلام محلية.

وأعلنت هيئة الملاحة الجوية والمطارات البوليفية في بيان أن “طائرة نقل عسكرية من طراز سي-130 تابعة لسلاح الجو البوليفي آتية من مدينة سانتا كروز، تسببت بحادث في مطار إل ألتو الدولي ما أدى إلى تعليق العمليات فيه”.

وكانت الطائرة تحمل أوراقًا نقدية ما دفع بعدد كبير من السكان إلى التجمع لمحاولة التقاط بعض الأموال إلا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.





المصدر: وكالة يونيوز