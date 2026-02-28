زاخاروفا: تصريح زيلينسكي عن رغبته في الحصول على أسلحة نووية يعد اعترافا

صرحت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة تاس بأن فلاديمير زيلينسكي، خلافا للاعتبارات التكتيكية، اعترف بأنه “سيسعد” بالحصول على أسلحة نووية من فرنسا أو بريطانيا.

وقالت زاخاروفا: “أي شخص آخر مكانه كان سيصمت لدواعٍ تكتيكية. لكن زيلينسكي قال منذ فترة طويلة إنه ‘ليس أحمق’، ولذلك لم يستطع ضبط نفسه هذه المرة أيضا واعترف بما كانت لندن وباريس تصمتان عنه بإصرار”.

وخلال مقابلة مع “قناة سكاي نيوز” طلب المحاور من زيلينسكي التعليق على البيانات التي نشرتها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية حول أن أوكرانيا تحاول الحصول على أسلحة نووية بمساعدة بريطانيا وفرنسا. فرد زيلينسكي قائلا: “بكل سرور”.

وأضاف أنه لم ترد لديه أية عروض في هذا الشأن، مكررا أنه سيقبلها بكل سرور.

استعدادات بريطانية وفرنسية لتزويد أوكرانيا بقنبلة نووية

وأفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بأن “بريطانيا وفرنسا، وفقا لمعلومات وردت إلينا، تدركان أن التطورات الحالية في أوكرانيا لا تتيح لهما أي فرصة لتحقيق النصر على روسيا على يد القوات الأوكرانية. ومع ذلك، فإن النخب البريطانية والفرنسية غير مستعدة للقبول بالهزيمة. وهناك اعتقاد بأن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك (أسلحة خارقة). وستتمكن كييف من الحصول على شروط أفضل لإنهاء القتال في حال امتلكت قنبلة نووية، أو على الأقل ما يسمى (القنبلة القذرة). وقد رفضت برلين بحكمة المشاركة في هذه المغامرة الخطيرة”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن عزم بريطانيا وفرنسا إرسال قنبلة نووية إلى كييف يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

المصدر: وكالة تاس الروسية