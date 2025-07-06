دولي

اثر خلافه العلني مع ترامب .. إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي “حزب أميركا”

أعلن الملياردير إيلون ماسك، السبت تأسيس حزبه السياسي الذي أطلق عليه اسم “حزب أميركا”.

وكتب رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس على شبكته الاجتماعية إكس “اليوم، تم تأسيس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم”.

وكان إيلون ماسك المعارض بشدة لمشروع قانون الميزانية الذي قدمه الرئيس الأميركي خصوصا لجهة زيادة الدين العام، قد وعد في الأيام الأخيرة بتأسيس حزب سياسي جديد إذا تم تمرير مشروع القانون.

وقد أطلق رجل الأعمال استطلاعا للرأي حول فكرة تأسيس الحزب على شبكته الاجتماعية إكس الجمعة، وهو يوم العيد الوطني الأميركي ويوم الإعلان وسط ضجة كبيرة عن “القانون الكبير والجميل” الذي اقترحه ترامب.

وقال قطب التكنولوجيا السبت “بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزبا سياسيا جديدا، وستحصلون عليه”، بعدما أجاب 65% من حوالي 1,2 مليون مشارك بـ”نعم” على السؤال حول ما إذا كانوا يرغبون في تأسيس “حزب أميركا”.

وأضاف “عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديموقراطية”.

كان ماسك حليفا مقربا لدونالد ترامب، وقد موّل حملته خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وكان مكلفا خفض الإنفاق الفدرالي من خلال قيادته لجنة الكفاءة الحكومية قبل أن ينخرط المليارديران في خلاف علني في أيار/مايو.

وماسك المولود في جنوب إفريقيا ، لا يمكنه الترشح في الانتخابات الرئاسية المستقبلية، إذ يجب على المرشحين أن يكونوا مولودين في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات