الوزير البوسعيدي: نثمن الجهود الجادة التي بذلتها الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات وما نتج عنها من أفكار وأطروحات خلاقة وبناءة أسهمت في تقريب وجهات النظر في سبيل التوصل إلى اتفاق مشرّف