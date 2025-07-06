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امريكا | ارتفاع حصيلة فيضانات تكساس إلى اكثر من 43 قتيلا بينهم 14 طفلا وسط استمرار عمليات البحث عن المفقودين

ارتفعت حصيلة الفيضانات المفاجئة المدمرة ، التي ضربت ولاية تكساس الأميركية الجمعة، إلى اكثر من 43 قتيلا، بينهم 14 طفلا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية السبت.

وقال قائد شرطة مقاطعة كير لاري ليثا “ما أستطيع قوله لكم، هناك 43 قتيلا، 18 منهم بالغون و 14 طفلا. خمسة من البالغين ما زالوا مجهولي الهوية، وثلاثة أطفال ما زالوا مجهولي الهوية”.

قال لاري ليثا، قائد شرطة مقاطعة كير، إن عدد الضحايا ارتفع إلى اكثر من 43، بينهم 18 بالغًا وتسعة أطفال، مشيرًا إلى أن ستة من البالغين وطفلًا واحدًا لا تزال هوياتهم مجهولة حتى الآن.

وكان ليثا اشار في تصريح سابق، انّه تمّ إجلاء أكثر من 850 شخصًا سالمين، وثمانية مصابين، و انتشال 27 جثة

من جهته، وصف دالتون رايس، مدير مدينة كيرفيل، عمليات البحث بأنها تتم في “بيئة قاسية للغاية”، موضحًا أن “فرق الطوارئ بدأت بما يُعرف بـ”البحث الأولي”، وهو تفتيش سريع ومكثف يشمل كل الزوايا والمواقع المحتملة”.

وقال رايس: “إنهم يفتشون تحت الصخور، بين الأشجار، وفي قنوات الصرف… لدينا معلومات استخباراتية من السكان المحليين عن نقاط تجمّع الحطام المعتادة أثناء الفيضانات، وقد خصصنا موارد إضافية لهذه المواقع”.

جاءت هذه الحصيلة بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات مفاجئة، اجتاحت عدة مناطق في جنوب وسط تكساس، وخاصةً على ضفاف نهر غوادالوبي، حيث تضررت مخيمات صيفية للأطفال كانت تستضيف المئات.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عملها في مناطق وعرة وغمرتها المياه، باستخدام المروحيات والقوارب، فيما أُعلن عدد من الأطفال في عداد المفقودين.

تركزت الأنظار على مخيم ميستيك كريستيان الصيفي للفتيات، الذي فُقد فيه أكثر من 20 فتاة بعد أن ارتفع منسوب النهر فجأة، في حادث وصفه المسؤولون بأنه “أزمة

و كانت الفيضانات ، جرفت معها المواطنين داخل سياراتهم و من منازل تقع على ضفاف نهر غوادالوبي، اضافة الى مخيمات صيفية للاطفال. و قد النهر ارتفع بمقدار 26 قدمًا (نحو 8 أمتار) خلال 45 دقيقة فقط، ما أدى إلى كارثة مفاجئة وغير مسبوقة. و لفتت السلطات الى أنّ “مخيم ميستيك يضم أكثر من 750 طفلًا.

المصدر: وكالات