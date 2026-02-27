إنستغرام يُنبه أولياء الأمور عن محاولات البحث عن الانتحار لدى المراهقين

أفاد تطبيق إنستغرام بأنه سيبدأ بتنبيه أولياء الأمور إذا أجرى أبناؤهم المراهقون عمليات بحث متكررة عن مصطلحات مرتبطة بالانتحار أو إيذاء النفس خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات لاعتماد قيود مشابهة لحظر أستراليا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا.

وقالت بريطانيا في يناير كانون الثاني إنها تدرس فرض قيود لحماية الأطفال عند اتصالهم بالإنترنت، بعد الخطوة التي اتخذتها أستراليا في ديسمبر كانون الأول. كما أعلنت إسبانيا واليونان وسلوفينيا في الأسابيع القليلة الماضية أنها تدرس أيضًا فرض قيود مماثلة.

وذكر تطبيق إنستغرام المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز اليوم الخميس الماضي أنه سيبدأ في تنبيه أولياء الأمور المسجلين في إعدادات الإشراف الاختيارية إذا حاول أطفالهم الوصول إلى محتوى يتعلق بالانتحار أو إيذاء النفس.

وأضافت المنصة في بيان: “تضاف هذه التنبيهات إلى عملنا الحالي للمساعدة في حماية القُصّر من المحتوى الضار المحتمل على إنستجرام… لدينا سياسات صارمة ضد المحتوى الذي يروج أو يشيد بالانتحار أو إيذاء النفس”.

المصدر: cnbc arabia