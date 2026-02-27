الجمعة   
    عربي وإقليمي

    إيران تدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان

      أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان.

      وفي التفاصيل، فقد دعا إسماعيل بقائي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للوفاء بواجباته في صون السلم والأمن الدوليين.

      وفي إشارة إلى الانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية صمت مجلس الأمن الدولي وتقاعسه المستمر تجاه انتهاكات وجرائم الكيان الإسرائيلي “بالكارثي”، مؤكداً “المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة وفرنسا، بوصفهما ضامنتين لوقف إطلاق النار، في استمرار هذا الوضع”.

      المصدر: مهر

