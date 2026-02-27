عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 27 شباط/ فبراير 2026

العناوين
صحيفة الأخبار:
- أميركا تبتزّ لبنان: التنقيب عن الغاز رهن الانضمام إلى “الخط الإسرائيلي” | شركات فرنسية تنافس على مشاريع الربط البري والبحري
- لبنان ومبادرة “IMEC”: الدولة تتقدّم خطوة إضافية نحو “إسرائيل”
- مؤتمر للسلام مع “إسرائيل” في بيروت!
- محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
- وزارة العمل توقف “نقابة” المدارس الخاصة
- الهدف 600 مؤسسة صناعية في ثلاثة أعوام: مشروع بلدي لدعم “العمود الفقري” لاقتصاد الضاحية
- “إفرات” مدخلاً لشرعنة المستوطنات: أميركا تغطّي ضمّ الضفة
صحيفة البناء:
- “إسرائيل” تترجم غضبها من تقدم التفاوض بغارات عنيفة وكثيفة على السلسلة الغربية
- ارتياح في واشنطن وطهران ومسقط لدرجة التقدم.. وعراقجي: نقترب من اتفاق
- مفاوضات جنيف تستأنف سياسياً الأسبوع المقبل بعد تمهيد تقني الاثنين في فيينا
صحيفة الديار:
- “هواجس” جنبلاط تسبق التصعيد الخطير!
- واشنطن تفتح “البازار” حول الانتخابات بتثبيت المعادلات!
صحيفة اللواء:
- خلاف حكومي – نيابي حول الدائرة 16.. وغارات “إسرائيلية” عنيفة على جرود بعلبك والهرمل
- مفاوضات “الفرصة الأخيرة”: تقدُّم لم يُلغِ خطر الحرب
- عراقجي: تحققت عدة نقاط إيجابية في ملفي النووي والعقوبات
- الدولة القادرة: خيار لبنان الوحيد في زمن التصعيد
صحيفة الجمهورية:
- بورصة الانتخابات تعلو وتنخفض
- صفقة أم حرب؟ محادثات جنيف حاسمة
- رسوم وضرائب: على بطون الأمهات ونعوش الأموات
- ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية!
- الاستحقاق النيابي.. برّي والميزان الحاسم
صحيفة النهار:
- “تقدم كبير” في جنيف
- لبنان: الترشيحات النيابية عالقة واستهداف “إسرائيلي” للبقاع
- “المستقبليون” يترشحون رسمياً الأسبوع المقبل
- حرب السودان.. الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين زاد بأكثر من الضعف عام 2025
- إسلام آباد تعلن “حرباً مفتوحة”.. جولة جديدة من الهجمات بين أفغانستان وباكستان
صحيفة الشرق:
- إيران تماطل لكسب الوقت وأميركا تواصل الضغط العسكري
- برّي بحث مع سفير قطر في المستجدّات محلياً وإقليمياً
- جنبلاط يحذّر من منتصف آذار
- عون متمسّك بإجراء الانتخابات ولن يقبل الالتفاف على الدستور
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا
- قال خبير في العلاقات الأميركية الإيرانية إن العامل الحاسم الذي أسس لتحقيق تقدم هام في مسار التفاوض في جنيف كان الخلاصة التي وضعتها القيادة العسكرية الأميركية أمام الرئيس دونالد ترامب والتي تقول إن لا وجود لفرصة لما يُسمّى ضربة محدودة تهدف لدفع المفاوضات وتحسين شروطها والإيحاء بأن أي اتفاق جاء بسببها وكل ضربة سوف تتحوّل إلى حرب شاملة يصعب إنهاؤها في أيام وأسابيع قليلة ويصعب حماية الملاحة النفطية في مياه الخليج والبحر الأحمر خلالها ويصعب تأمين حماية كاملة لأمن حاملات الطائرات والقواعد الأميركية و”إسرائيل” خلالها، ولا ضمانات بأن هذه الحرب سوف تنتج نظاماً صديقاً لأميركا في إيران أو اتفاقاً يحقق كامل المطالب الأميركية، بل إن ما تمتنع عنه إيران الآن وتخشاه واشنطن قد تسقط من أمامه الموانع مثل صناعة قنبلة نووية، قال ستيف ويتكوف إنها تحتاج إلى أسبوع أو بناء صواريخ تصل إلى أميركا؛ وبينما أمر ترامب بالاستعداد لمثل هذه الحرب وجه الفريق التفاوضي بالذهاب إلى أفضل اتفاق ممكن.
كواليس
- لاحظ متابعو الأداء الإعلامي لجماعة الترويج للحرب الأميركية على إيران مهما كان مسار التفاوض أن تحوّلاً سريعاً طرأ على خطابهم باعتماد ثلاث خطط طوارئ تعتمد في حالات سقوط الخطاب السياسي الخطة الأولى هي تغيير الموضوع عبر الحديث مثلاً عن إيران العاقلة والتي تحسب المصالح تفادت الحرب وذهبت إلى التفاوض بينما ذهب حلفاؤها إلى الحرب، أو القول أين أصبح خطاب الشيطان الأكبر أو تجاهل تخلي واشنطن عن شرط تفكيك البرنامج الصاروخيّ والتركيز على القول إن إيران قدّمت تنازلات. وهذا ما جعل فرص الاتفاق ترتفع دون ذكر المصاعب التي منعت خيار الحرب بفضل الجاهزيّة والقدرة لدى إيران، لكن ما منع هؤلاء من لعبتهم أن الجمهور بدأ بالسخرية منهم قبل أن تتاح لهم فرصة التلاعب بالرواية.
صحيفة اللواء:
همس:
- دعت أوساط دبلوماسية وسياسية لقراءة متأنية لجملة رسائل يبعث بها مسؤول كبير في ما خص سياسة “حصر السلاح” وقرار الحرب والسلم والمهلة المحدَّدة.
غمز:
- يكشف أصحاب المصالح والمهن الصغيرة من تآكل استقرارهم المالي والمعيشي في ظل حركة جمود في الإنتاج اليومي.
لغز:
- تمر البلاد بحالة من انعدام الوزن بانتظار انقشاع الموقف الإقليمي الدولي، وأن قلة من المعنيين لديها إلمام بما يجري أو قد يجري.
صحيفة الديار:
- في ظلّ تصاعد الشكوك العالمية المرتبطة بأمن تطبيق “واتساب” وإمكان تعرّضه للاختراق أو المراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات، اعتمدت لجنة “الميكانيزم” تطبيق “سيغنال” كوسيلة تواصل أساسية بين أعضائها الخمسة، نظرًا لما يوفره من تشفير متقدّم يُصنّف من بين الأكثر أمانًا في عالم الاتصالات الرقمية.
وتضم المجموعة المنشأة ضباطًا وممثلين عسكريين من لبنان و”إسرائيل” والولايات المتحدة وفرنسا، إلى جانب “اليونيفيل”، في إطار آلية التنسيق الميداني، حيث يتم عبر هذه المجموعة تبادل إحداثيات وخرائط تفصيلية للمواقع المطلوب تفتيشها أو متابعتها، إضافة إلى تقارير تقنية وصور جوية عند الحاجة، ما يجعل أمن المنصة المستخدمة عنصرًا حاسمًا في حماية المعطيات الحساسة.
- كشفت مصادر متابعة أن السلطات السورية منحت، خلال الفترة الأخيرة، عددًا من اللبنانيين الذين سبق أن قاتلوا في صفوف المعارضة منذ عام 2014، وشاركوا في عملية “درع العدوان”، الجنسية السورية، في خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا تتجاوز الإطار الإداري البحت.
وبحسب المعلومات، فقد أسندت دمشق الى غالبيتهم وظائف أمنية وإدارية ضمن مؤسسات وأجهزة الدولة، مع الإشارة الى أن غالبية الأسماء المشمولة بهذه الإجراءات مطلوبة للقضاء اللبناني بموجب مذكرات توقيف وأحكام صادرة بحقهم بتهم الانتماء إلى مجموعات مصنفة إرهابية، ما يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية وسياسية معقّدة بين بيروت ودمشق، لا سيما في ما يتعلق بملف الملاحقات القضائية والتعاون الأمني، وسط تساؤلات حول انعكاسات الخطوة على العلاقات الثنائية ومسار التنسيق القائم بين البلدين.
صحيفة الجمهورية:
- تجنب أكثر من وزير الإجابة عن إمكانية فرض رسوم دخول إلى الأراضي اللبنانية على زوار 27 دولة، تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل، خصوصًا على عمال قطاعات فنية وتدليك وعمالة منزلية، ما يمكن أن يدر حوالى 500 مليون دولار سنويا ً إلى خزينة الدولة.
- تؤكد أوساط معنية باستحقاق دستوري هام، أنه إذا فرِض التمديد لهذا الاستحقاق لظروف قاهرة ما، فإنه سيكون تمديداً لولاية كاملة لهذه المؤسسة الدستورية وليس لربع أو نصف ولاية.
- لوحظ تعدّد إطلاق المواقف من مسؤولي حزب كبير بين تصعيد إعلامي ورسائل تبريد سياسية على خلفية إقليمية.
