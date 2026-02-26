تبادل للأسرى بين قوات دمشق والحرس الوطني في السويداء

أنجزت كل من قوات الحكومة الانتقالية السورية والحرس الوطني عملية تبادل للأسرى والمحتجزين في محافظة السويداء، تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكشف “المرصد السوري” أن العملية شملت إطلاق سراح 61 مدنياً من أبناء المحافظة، الذين تم اختطافهم على يد مسلحين من العشائر خلال أحداث السويداء وتسليمهم للحكومة الانتقالية، مقابل إطلاق سراح 30 عنصراً من قوات الدفاع والداخلية التابعة للحكومة الانتقالية، في إطار تفاهمات تم التوصل إليها بعد جولات من التفاوض.

وأوضح المرصد أن تنفيذ عملية التبادل جرت بإشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر حاجز المتونة شمالي المحافظة، وسط ترتيبات دقيقة وإجراءات أمنية مشددة ضمنت إتمام العملية بسلاسة وأمان.

ويأتي ذلك بعد مفاوضات مستمرة بوساطة أميركية بين قوات الحكومة الانتقالية والحرس الوطني في السويداء، تجنباً لتجدد الاشتباكات بين الطرفين في المحافظة.

المصدر: سانا