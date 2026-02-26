الدوما الروسي: تزويد باريس ولندن لكييف بالأسلحة النووية يدفع العالم إلى حافة كارثة نووية

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأن اللجنة قدمت مسودة بيان موجه إلى فرنسا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة بشأن خطط باريس ولندن لتزويد كييف بأسلحة نووية.

وقال سلوتسكي للصحفيين: “أعدت لجنة الشؤون الدولية وقدمت للمجلس مسودة بيان موجه إلى الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة، بشأن خطط باريس ولندن تزويد كييف بمكونات أسلحة نووية، وذلك بناءً على معلومات حصل عليها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية”.

وأضاف رئيس اللجنة أن النواب يعتزمون دعوة البرلمانيين الفرنسيين والبريطانيين إلى إجراء تحقيق مستقل فوري في احتمال وجود “مؤامرة نووية” من قبل عناصر مؤيدة للحرب في الأوساط الباريسية واللندنية.

وأكد البرلماني الروسي أن “هذه نوايا بالغة الخطورة، وتهديد حقيقي باندلاع حرب عالمية ثالثة. ومهما أنكرت السلطات هذه المعلومات، يجب فضح خطط أتباع بانديرا الإجرامية المتعلقة بالأسلحة النووية وتحييدها. وأنا على ثقة بأن شعبي فرنسا وبريطانيا العظمى لهما مصلحة مباشرة في هذا الأمر”.

واعتبر نواب مجلس الدوما الروسي، خطط باريس ولندن لتزويد كييف بالأسلحة النووية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وذلك وفقًا لمسودة بيان موجهة إلى برلمانات فرنسا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة.

وجاء في بيان نواب مجلس الدوما: “يعتبر نواب مجلس الدوما هذه النوايا من جانب باريس ولندن انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد تدفع هذه الخطوة العالم إلى حافة كارثة نووية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك