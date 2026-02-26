صندوق النقد الدولي: على واشنطن التركيز على تقليص الدين الحكومي بدل زيادة الميزانية الدفاعية

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا الولايات المتحدة إلى التركيز على تقليص الدين الحكومي بدلا من زيادرة الميزانية العسكرية.

وقالت غيورغييفا خلال مؤتمر صحفي، يوم امس الأربعاء، إن “الولايات المتحدة قادرة على تمويل نفقاتها الحكومية”.

وتابعت “ولكننا نوصي لها أن تعير الاهتمام على المدى المتوسط لخفض الدين ونقص الميزانية”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا في كانون الثاني / يناير الماضي إلى زيادة النفقات الدفاعية الأمريكية بنسبة أكثر من 50%، إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2027 في ظل “الأوقات المضطربة والخطيرة” الراهنة، وذلك بعد موافقة الكونغرس على ميزانية دفاعية قياسية بحجم 901 مليار دولار في كانون الاول / ديسمبر الماضي.

وفي الوقت ذاته، وصل الدين الحكومي الأمريكي إلى أكثر من 38.5 تريليون دولار، ما يعتبر مستوى قياسيا له. ويساوي الدين الحكومي 124% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية