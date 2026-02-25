الخميس   
    عربي وإقليمي

    4 إصابات باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الطبقة بالضفة المحتلة

    أُصيب أربعة مواطنين فلسطينيين برضوض، مساء الأربعاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددًا منها وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين”، وأضافت أن “قوات الاحتلال احتجزت عددًا من الشبان واعتدت عليهم بالضرب ونكّلت بهم، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم برضوض”.

    من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “الإصابات الأربع وصلت إلى مستشفى دورا الحكومي، وجميعها بحالة مستقرة”.

    المصدر: وكالة وفا

