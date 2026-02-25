شهيد وجريحان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط غزة

استُشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران، مساء الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى “بوصول جثمان شهيد ومصابين إلى المستشفى جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة أبو العجين شرق دير البلح”.

يذكر أنه فجر الأربعاء، استُشهد شاب وأُصيب عدد من المواطنين في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع غارات جوية ونسف مبانٍ سكنية.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتلت قوات الاحتلال 618 مواطنًا، وأصابت 1,663 آخرين، فيما جرى انتشال 726 جثمانًا.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,082 شهيدًا، و171,761 مصابًا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر: وكالة وفا