الأربعاء
25 02 2026
7 رمضان 1447
بيروت 18:22
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأربعاء
7 رمضان 1447
الإمساك
04:50
صلاة الصبح
04:58
الشروق
06:12
الظهر
11:51
العصر
15:04
المغرب
17:49
العشاء
18:39
منتصف الليل
23:06
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
تقارير مصورة
تقرير مصور | قرى الزهراني تواصل دعم أهلها عبر التقديمات الاجتماعية
لبنان
25-02-2026 18:14 مساءً
قرى الزهراني على عهدها لأهلها وناسها من خلال التقديمات الاجتماعية
تقرير : علي شبيب
الزهراني
جنوب لبنان
شهر رمضان
لبنان
مواضيع ذات صلة
تقرير مصور | عام على تشييع السيد الهاشمي… مسيرة في خدمة المقاومة وأهلها
18:21
تقرير مصور | مائدة الإمام زين العابدين (ع).. خير يعمّ المناطق ليصل الى الأسر المستحقة
18:17
وفد من تجمع العلماء المسلمين يزور مطبخ مائدة الإمام زين العابدين (ع)
18:16