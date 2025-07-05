لبنان

النائب الموسوي يؤكد على ثبات الموقف من العدو الإسرائيلي ويدعو إلى الوحدة في مواجهة التحديات ‏

‏ أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، على ثبات الموقف الرافض للعدو ‏الإسرائيلي، مشدداً على أن قادة الأمة التاريخيين كان لهم موقف جذري وواضح من هذا العدو، بينما يسعى ‏بعض الحكام اليوم إلى التطبيع تحت مسميات مثل “الاتفاقات الإبراهيمية”. ‏

وخلال كلمته في المجلس العاشورائي في حسينية الإمام الحسين (ع) ببلدة النبي شيت البقاعية، بحضور حشد ‏من الأهالي والفعاليات الدينية والاجتماعية والإعلامية، أشار الموسوي إلى أن الإمام السيد موسى الصدر ‏وصف إسرائيل بـ”الشر المطلق”، فيما سماها الإمام الخميني (ره) “الغدة السرطانية”، مؤكداً أن الموقف ‏الحقيقي هو رفض التطبيع والاستسلام. كما تطرق إلى ما تشهده غزة من “إبادة جماعية”، قائلاً: “غزة اليوم ‏حجة على كل الناس، ولم يقف أحد لنصرتها كما فعل أئمتنا وأهل البيت (ع) عبر التاريخ، الذين ضحوا من ‏أجل الحق والعدالة”. ‏

وأضاف: “ولاية أهل البيت (ع) هي التي أنجبت قادة مثل سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والذين ‏وقفوا دفاعاً عن لبنان وغزة والإسلام والكرامة الإنسانية”، مشيراً إلى أن المقاومة في لبنان واليمن والعراق ‏وإيران تقف صفاً واحداً لمواجهة العدوان. ‏

وشدد الموسوي على أن القيادة تمتلك الحكمة والشجاعة لاتخاذ المواقف الصحيحة، داعياً إلى الوحدة والثبات ‏في هذه المرحلة الحرجة، وقال: “لم تأتِ أيام أصعب من هذه الأيام، ولكن الله يريد أن يختبرنا لنثبت ‏وننتصر”. واختتم كلمته مؤكداً رفض الذل والاستسلام، مستشهداً بنداء الإمام الحسين (ع): “هيهات منا ‏الذلة”.‏ ‎

المصدر: العلاقات الاعلامية