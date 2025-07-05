لبنان

النائب المقداد: سلاح المقاومة خط أحمر

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد، خلال كلمة له في مجلس عاشورائي أقيم في حسينية ‏الوعد الصادق في بلدة بوداي، أن سلاح المقاومة لن يكون يومًا محل نقاش أو مقايضة، لأنه سلاحٌ وُجد ‏لحماية لبنان والدفاع عن سيادته، وهو ما أثبته في كل المراحل المفصلية.‏

وقال المقداد: “ما يُطرح اليوم من حديث داخلي وخارجي حول مصير سلاح المقاومة، نردّ عليه بكل ‏وضوح: هذا السلاح ليس مطروحًا للنقاش، لم يكن يومًا شأنًا خارجيًا، ولن نسمح بأن يكون كذلك، لا ‏للأميركي ولا للفرنسي ولا لأي جهة، فهو قرار لبناني مقاوم اتُخذ بدم الشهداء”.‏

وأضاف: “بدلًا من أن يُطالب بعض الساسة بنزع سلاح المقاومة، كان الأجدى بالحكومة اللبنانية والدول ‏الراعية أن تتحرك لإعمار ما دمّره العدو، وتتحمل مسؤولياتها أمام الاحتلال والعدوان”.‏

وختم المقداد كلمته قائلاً: “المقاومة ستبقى حاضرة وقوية ومتماسكة، ومعنوياتها عالية، ولن يشعر أحد بأننا ‏في موقع ضعف، فنحن أبناء الحسين، نعرف معنى الدم والشهادة، وسنبقى على هذا النهج حتى تحقيق ‏النصر الكامل”.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية