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من كفركلا.. مسيرة عاشورائية تؤكد الثبات على نهج الإمام الحسين والمقاومة

من الحافة الأمامية لفلسطين المحتلة، وتحديدًا من بلدة كفركلا، جرت المسيرة العاشورائية، حيث صدحت البلدة بنداء “هيهات منا الذلة”، وامتدّت المسيرة على طول الطرقات التي تضرّرت بفعل العدوان، مخترقة الركام والدمار الذي لحق بمنازل المواطنين المجاورة.

جميع منازل بلدة كفركلا باتت إما مدمّرة بالكامل أو متضرّرة بشكل كبير، إلا أن ذلك لم يمنع الأهالي من المشاركة. فرغم التهديدات، ورغم الغارات الجوية التي شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، خرجت كفركلا، رجالًا ونساءً، شيوخًا وأطفالًا، لتلبي النداء وتؤكّد حضورها عند حدود فلسطين المحتلة.

المشاركون رددوا: “لبيك يا حسين، لبيك يا زينب”، مجددين العهد على الالتزام بالموقف الحسيني، الرافض للتخاذل والانكسار، والمتمسّك بالكرامة والثبات.

منذ ساعات الصباح الأولى، احتشد الأهالي من مختلف أحياء البلدة، في مشهد حسينيّ امتدّ لمسافات طويلة نتيجة الحشود الكبيرة، رغم الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي في البلدة، حيث تحوّلت الحجارة إلى ركام، لكن الأرواح الحسينية في كفركلا لا تزال تنبض بالحياة، وتفيض بالعزيمة والصمود.

مسيرة عاشورائية في كفركلا

أهالي كفركلا، الذين قدّموا الشهداء والممتلكات والجهود، والذين هجّروا قسرًا من بلدتهم إلى مناطق النزوح، عادوا اليوم ليؤكّدوا أنهم لم يركعوا، ولم يستسلموا. عادوا ليجددوا العهد في بلدهم، على خطى مسيرة المقاومة، مسيرة الإمام الحسين (عليه السلام)، مسيرة رفض الذل والهوان والانصياع لأهداف الاحتلال الإسرائيلي.

العدو الذي عمد على مدار أشهر إلى تنفيذ الغارات، وإطلاق النار باتجاه البلدة، في محاولة لمنع الأهالي من العودة، فشل في تحقيق هدفه. إذ ها هم أهالي كفركلا يعودون اليوم برايات مرفوعة، وقبضات عالية، يؤكدون حضورهم وارتباطهم بقضيتهم ونهجهم.

مسيرة عاشورائية في كفركلا

“نحن هنا على خطى الحسين، على نهج الإمام الحسين، وعلى درب المقاومة التي ترفض الاحتلال، وترفض الذل والانصياع لمشاريع المتآمرين على هذا الوطن”، بهذه الكلمات عبّر الأهالي عن ثباتهم.

المصدر: موقع المنار