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الأتراك يحيون عاشوراء في إسطنبول: على درب الحسين… دعماً للمظلومين ومواجهةً للعدوان

في أجواء ملؤها الإيمان والولاء، أحيا الأتراك في مدينة إسطنبول مراسم يوم عاشوراء، مجددين العهد بالسير على نهج الإمام الحسين (عليه السلام) في نصرة المظلومين ومواجهة الظالمين، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، من فلسطين إلى لبنان وسائر ميادين المقاومة.

وأكد المشاركون خلال المراسم أن إحياء عاشوراء ليس مناسبة عابرة، بل هو تجديد دائم للعهد بالسير على طريق الحق، والتضحية من أجل القيم الإنسانية التي يمثلها الإمام الحسين (ع). وقال أحد المشاركين: “نحن هنا لنقول إننا على درب الحسين، نرفض الظلم وندافع عن المظلومين، ونتعلم من ثورته أن نقف بوجه الطغيان”.

وأشار آخرون إلى أن الدروس المستفادة من كربلاء تُلهم الملايين في تركيا والعالم ليكونوا إلى جانب القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين أن دعمهم لهذا النهج نابع من الإيمان بأن الوحدة هي السلاح الأقوى في مواجهة مشاريع التفرقة والفتنة التي يعمل عليها الأعداء.

وشدد المتحدثون على أن ما يحدث في فلسطين ولبنان من جرائم وانتهاكات يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يُقابل بالصمت، داعين إلى مواقف موحّدة وواضحة في مواجهة السياسات العدوانية التي تستهدف كسر إرادة الشعوب الحرة.

كما عبّر المشاركون عن تضامنهم العميق مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن أحرار الأمة، ممن نهلوا من مدرسة الإمام الحسين (ع)، لن يتركوا هذا الشعب وحيداً في معركته، وسيظلون إلى جانبه حتى رفع الظلم عنه واستعادة حقوقه.

المصدر: موقع المنار