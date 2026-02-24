محمد صفا: لإقالة رجي بعد تجاهله قضية الأسرى في جنيف

طالب رئيس “مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب” محمد صفا “الحكومة بإقالة وزير الخارجية يوسف رجي بسبب كلمته أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف تاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٦ والتي تجاهل فيها قضية الأسرى اللبنانيين وعملية اطلاق سراحهم”.

وقال صفا في بيان: “بدلا من ان يطلق الوزير رجي صرخة كبيرة أمام أكبر محفل دولي لحقوق الانسان لمطالبة اسرائيل بالاطلاق الفوري للمخطوفين اللبنانيين في سجونها او على الأقل دعوة المجلس للضغط على اسرائيل للسماح للصليب الاحمر الدولي بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم الصحية والتنديد بمجازر اسرائيل بحق الأطفال والمدنيين، نرى الوزير رجي داعيا الى حزب الله بتسليم سلاحه وخجلا بمطالبة اسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس ووقف اعتداءاتها مساويا بين الجلاد والضحية”.

اضاف: “كنا نأمل من معاليه ان يزور المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب الاحمر والمفوض السامي لحقوق الانسان، ومطالبتهم برفع الصوت عاليا لكشف مصير المعتقلين”.

وتابع: “إنني باسم مركز الخيام وكافة المعتقلين اللبنانيين المخطوفين وعائلاتهم، نطالب بإقالة الوزير رجي لتجاهل هذه القضية الوطنية والانسانية، ولاساءته لصورة لبنان في الداخل والخارج ولكرامته وسيادته. وأدعو الى نقل التحركات وتكثيفها أمام وزارة الخارجية والقصر الحكومي لإقالة الوزير رجي الذي يعطي الحق لاسرائيل بتنفيذ جرائمها واختطاف اللبنانيين”.