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الغزيون يترقّبون جهود التهدئة وسط استمرار المعارك وتفاقم المعاناة الإنسانية

يتابع الفلسطينيون في قطاع غزة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبلورة اتفاق لوقف إطلاق النار، في ظل تواصل المعارك التي تخوضها المقاومة على الأرض، في رسالة واضحة بأنّ الميدان شريكٌ أساسي في صياغة بنود أي اتفاق مرتقب.

داخل خيام مهترئة، بات حديث وقف إطلاق النار يستحوذ على الحيّز الأكبر من أحاديث النازحين، الذين يرزحون تحت وطأة أوضاع إنسانية قاسية تتعمق يومًا بعد آخر، وسط أزمات متفاقمة وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

يقول أحد النازحين: “أوضاع مأساوية… لا طعام، لا ماء، لا مأوى… حتى أدنى مقومات الحياة، كالماء، لا تتوفر. نرجو من الله أن يتحقّق وقف إطلاق النار.”

وعلى وقع المفاوضات السياسية، تشهد غزة تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا من الشمال إلى الجنوب، في مشهد لا ينفصل عن سياق التفاوض بل يوازيه “بلغة النار”، حيث تسعى المقاومة من خلال عملياتها النوعية إلى التأثير على مسار المفاوضات، ودفع الاحتلال نحو التنازل عن شروطه، انطلاقًا من موازين القوى التي تُفرَض في الميدان.

وتؤكد المقاومة أنها ستواصل القتال حتى اللحظة الأخيرة لتحسين شروط التفاوض، والوصول إلى صفقة تُحقق مكاسب حقيقية تحمي الشعب الفلسطيني وتُراعي تضحياته.

وفي وقتٍ تُلقي فيه أحاديث التهدئة بظلالها على المشهد الغزّي المثقل بتداعيات الحرب، يبقى الأمل معلّقًا على نجاح جهود الوسطاء، لإنهاء الحرب الوحشية بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية والتضحيات التي قدّمها أبناء القطاع على مدار الأشهر الماضية.

المصدر: موقع المنار