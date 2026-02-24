انخفاض أسعار الذهب والنفط عالميا مع ارتفاع مؤشر الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متخلية عن أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وذلك تحت ضغط الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار الأميركي، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر، بحسب “وفا”.

وبحسب وكالة “بلومبرغ” للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 في المئة ليصل إلى 5150.38 دولارا للأوقية (الأونصه)، بعد أن كان قد حقق مكاسب قوية في وقت سابق من التداولات.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان المقبل بنسبة 1.1 في المئة لتستقر عند 5170.70 دولارا.

إلى ذلك، حومت أسعار النفط اليوم دون أعلى مستوى ⁠لها في سبعة أشهر تقريبا، في ظل الأوضاع الجيوسياسية وحالة الضبابية المحيطة بسياسة التجارة الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات ‌لتصل إلى ⁠71.40 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا لتصل إلى 66.20 دولارا للبرميل.

وعوض الدولار خسائره اليوم مع استئناف التداول في الصين واليابان بعد عطلات.

المصدر: وكالة بلومبرغ