يعقوب: العالم يحبس الأنفاس والمقامرون يعيشون مسرحية الانتخابات

كتب رئيس “حركة النهج” النائب السابق حسن يعقوب على منصة “إكس”: “ان أنظار العالم تترقب ما يحصل بين أميركا وايران، بكل موضوعية فان تحدي ترامب لايران جعل التراجع عن الحرب يحسب ربحا لايران وخسارة استراتيجية له، وخصوصا انه يعلم الرفض المطلق الايراني للبحث في ملف الصواريخ وحلفاء المحور، ومن الواضح أن ترامب قد خسر ورقتين قبل اي شيء. أولا عنصر المفاجأة الذي حققه في جولة ال ١٢ يوما الماضية، والثاني ان التهديد والحشد العسكري الضخم لم يؤثر ولم يخف ايران، ويبدو ان الصين وروسيا ستختبران اسلحتهما في هذه المواجهة مع اميركا خارج اراضيهما”.

واشار يعقوب في موقفه الى ان طنتنياهو الذي يريد الحرب قد ادخل إسرائيل في خطر كبير، لانه يعلم أن صواريخ إيران ستتساقط بقوة على تل أبيب، وربما قد يخسر كل المكاسب التي حققها في غزة ولبنان وسوريا، وان تسارع المسار للصدام يدفع الامور الى التعقيد اكثر، وهذا ما قاله امس امام الكنيست”.

ولفت الى ان “العالم كله يحبس الأنفاس رغم ان المقامرين في لبنان والمتوهمين ما زالوا يعيشون مسرحية الانتخابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام