عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 24 شباط/ فبراير 2026

العناوين
صحيفة الأخبار:
- عودة النقاش حول “صعوبة إجراء الانتخابات الآن”.. بري: ملف التمديد ليس عندي
- واشنطن تُجلي موظّفي سفارتها في لبنان: بريطانيا تطلب استباحة الأجواء اللبنانية
- طامحون كُثر بلا حواصل انتخابية “ما حدا مرتاح” في دائرة بيروت الأولى!
- الأسعار تأكل التصحيح النسبي في الأجور
- بين الحرب الشاملة والاتفاق الكامل | أميركا – إيران: أيّ تنازلات ممكنة؟
صحيفة البناء:
- الشيخ قاسم: الأرضُ لنا وحق الدفاع والمقاومة مشروع.. وسنبقى ثابتين وإنّا على العهد
- هرمز وأوروبا و”إسرائيل” واليونان وقبرص والأردن أهم ساحات الحرب إذا وقعت
- البنتاغون يحذّر من المخاطر وترامب ينفي.. وحرب إعلامية بالشائعات على إيران
صحيفة الديار:
- إجراءات أميركية تدخل لبنان دائرة “القلق”
- تحذير من تصعيد مؤذٍ وتدريبات على اجتياح بري!
- “داعش” يهدّد دمشق.. ويستثمر الفراغ شرق الفرات
صحيفة اللواء:
- “بلبلة أميركية” عشية اجتماع القاهرة: ترحيل مفاجئ لموظفين في السفارة
- بري يوضِّح: ما قلته بأن أجواء الخماسية مع تأجيل الانتخابات.. وشروط شيعية للسير بالتمديد
- السيسي بحث مع ولي العهد السعودي أوضاع المنطقة.. وتأكيد على حلّ الدولتين
صحيفة الجمهورية:
- فخ التأجيل: إرباكات.. وإشكالات
- إجماع على التأجيل هل ينقلب فجأة؟
- لبنان من نصف انتحار إلى انتحار كامل؟
- ما حسابات “الخماسية” للدفع نحو تأجيل الانتخابات النيابية؟
- هكذا نزعت أوكرانيا عن الحرب الروسية صفة “العملية الخاصة”؟
صحيفة النهار:
- المخاوف تتصاعد بعد الإجراء الاحترازي في عوكر.. بري لـ “النهار”: الانتخابات في موعدها ولن تطير
- استنفار على الحدود السورية – اللبنانية وانتشار لعناصر من جنسيات آسيوية وسطى
- مقابل الانتخابات: أي أثمان يبحث عنها بري؟
- قانون الفجوة يدخل مرحلة النقاشات البرلمانية
صحيفة الشرق:
- اجتماع تمهيدي في القاهرة اليوم لمؤتر دعم لبنان
- رئيس الجمهورية يؤكّد لزوّاره ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها
- “لقاء سيدة الجبل”: لإجراء الانتخابات وتحييد لبنان عن أخطار الحرب
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا
- يقول خبراء عسكريون يتابعون التنقلات الأميركية العسكرية على مسارح متعددة عالمياً إن هناك خطة نشر طائرات متعددة الوظائف بكميات كبيرة في قواعد أميركية موزعة بين أوروبا والمحيط الهندي وتركيزاً كبيراً على تأمين الوصول إلى القواعد الأميركية في الأردن واليونان وقبرص وجعلها نقاط انطلاق مباشرة في حالة حرب مع إيران، بما يدفع للاعتقاد بسحب حاملات الطائرات من منطقة الحرب إذا اتّخذ القرار، بعدما ثبتت استحالة تأمين حمايتها من الصواريخ الإيرانية وما تعنيه المخاطرة باحتمال غرق إحدى الحاملات وما عليها من طائرات وبحارة. ويعتقد الخبراء أن الحمايات الدفاعية الأميركية عن اليونان وقبرص والأردن مكرّسة لحماية “إسرائيل”، لكنها ليست كافية لحماية هذه الدول من الصواريخ الإيرانية في حالة الحرب، إذا طبقت إيران معادلة أن الدول التي تمنح أراضيها وأجواءها للحرب عليها سوف تعامل كدول شريكة في العدوان.
كواليس
- سجلت سفارة دولة عربية غير مشاركة في الخماسية عدم صدور أي موقف من سفراء الدول المشاركة في الخماسية يؤكد أن حكوماتهم تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها أو أنها تعتبر الانتخابات شأناً لبنانياً داخلياً لا علاقة لها به. وهذه مواقف كانت تصدر تقليدياً عن سفراء الخماسية، كما أن عدم صدور مواقف تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها عن الحكومة والكتل النيابية التي كانت تصدر مثل هذه المواقف تقليدياً أسباب كافية للاعتقاد بأن مشروع تأجيل الانتخابات الذي كشف عن وجوده كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يُسحب بعد عن الطاولة رغم الضرر البالغ الذي أصابه بفعل كلام برّي وتأكيد إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها وتحويله للموقف من التأجيل إلى نوع من التحدّي الذي ينتظر مواقف من الذين بنوا رصيدهم السياسيّ والأخلاقيّ على رفض كلّ أشكال التمديد النيابيّ والرئاسيّ.
صحيفة اللواء:
همس:
- تؤكِّد إشارات عربية من تشدُّد قوي لجهة عدم قبول ضربة أميركية – “إسرائيلية” لإيران.
غمز:
- لم يُقدِّم مرشحون مسيحيون أية ترشيحات بعد بانتظار خيارات الأيام القليلة التي تسبق انتهاء مهلة الترشيح دستورياً.
لغز:
- شكلت عمليات ترحيل موظفين أميركيين مع عائلاتهم عبر مطار بيروت مؤشراً على أن “أمراً ما” استدعى ذلك في ظل احتمالات حرب غير قصيرة مع طهران.
صحيفة الديار:
- علمت “الديار” ان جهات رسمية رفيعة رفضت طلبًا اميركيًا لرفع مستوى التنسيق بين قوات الاحتلال “الإسرائيلي” والجيش اللبناني الذي يتم اليوم عبر لجنة الميكانيزم ومن خلال الاميركيين. وفي هذا السياق، نقل الاميركيون طلبًا “إسرائيليا” بذلك بعد أن وصف الجيش “الإسرائيلي” العلاقة مع “اليونيفيل” بأنها سيئة للغاية وتتحول إلى عدائية، وأنه يفضل التنسيق مباشرة مع الجيش بدلًا من القوات الدولية التي باتت دون أي فائدة تذكر كما يقول “الإسرائيليون”.
ونقل الاميركيون رغبة “الإسرائيليين” بإجراء محادثات مباشرة مع الجيش بحجة عدم وقوع احداث ميدانية غير مرغوب بها خلال تعزيز الجيش نقاط تمركزه في قرى الحافة الامامية، خصوصًا انه عمد خلال الأسبوعين الأخيرين إلى تثبيت مواقع جديدة داخلها وآخرها أربع نقاط في بلدة كفر كلا. ووفق المعلومات تبدو واشنطن متحمسة للطالب “الإسرائيلي” وثمة سعي واضح لتهميش الدور الدولي في الجنوب وخصوصًا إقصاء الفرنسيين عن الساحة اللبنانية. وترجح مصادر مطلعة ان تزداد الضغوط الأميركية على لبنان في المرحلة المقبلة، لكن من الصعب ان تقبل السلطات اللبنانية حصول التنسيق المباشر لما له من تبعات خطيرة!
صحيفة الجمهورية:
- عُلِم أنّ جهة داخلية قرّرت اعتماد معيار “الملاءة المالية” من المعايير الأساسية التي يجب توافرها في جزء من مرشحيها المفترضين إلى الانتخابات.
- كشف ثلاثة نواب من خلال جواب وصل إليهم، أنّ 45 عملية تحويل أموال وإقراض وسداد قروض، نتج منها 176 مليار ليرة قبل الأزمة لم تتضح وجهتها ليجري التدقيق فيها حاليًّا، بالإضافة إلى عمليات اقتراض من الدولة وسداد لها بأسعار راكمت أرباحًا لشركة يملكها مسؤول مالي سابق يُحاكم حاليًّا عن هذه الجرائم.
- استغربت مصادر ديبلوماسية عربية التصنيف الذي أجرته بعض وسائل الإعلام عن مستوى المشاركة في مؤتمر داعم للبنان. وقالت إنّ مستوى التمثيل لن يُغيّر في قرارات الدول متى اتخذت.
