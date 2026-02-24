مشاكل فنية تؤجل أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ 1972

أعلنت الوكالة الوطنية للفضاء والطيران (ناسا) تأجيل أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972، بعدما اضطرت إلى تأجيل إطلاق المركبة “أرتميس 2” بسبب مشاكل فنية.

وقال مدير وكالة ناسا، غاريد إيزاكمان، يوم السبت (21 فبراير/ شباط 2026)، على منصة إكس: “إن هناك مشكلة في تدفق الهيليوم خلال إحدى مراحل إطلاق الصاروخ، وهو ما يستدعي معالجتها أولا”.

وتتطلب أعمال الإصلاح حسب ما نقلته وكالات الأنباء، نقل الصاروخ وكبسولة “أوريون” من منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا الأمريكية إلى حظيرة الصواريخ، وهو ما يجعل الخطط الأصلية للإطلاق المقرر في مارس / آذار غير قابلة للتنفيذ.

وكان من المقرر إطلاق المهمة في مطلع فبراير / شباط الجاري، ولكن تم تأجيلها بسبب تسرب في غاز الهيدروجين أثناء اختبارات الإطلاق.

من سيكون على متن الرحلة؟

وبعد إجراء تجربة كاملة لتسلسل عملية الإطلاق، باستثناء لحظة الإقلاع نفسها، وصف إيزاكمان التقدم الذي تم إحرازه بأنه مهم. ومن المتوقع أن يتم تحديد أطر زمنية أخرى لعملية الإطلاق في وقت لاحق من العام الجاري، بما يشمل مطلع أبريل/ نيسان.

ومن المقرر أن تحمل “أرتميس 2” أربعة رواد فضاء، وهم: رواد الفضاء الأمريكيون كريستينا كوتش، وفيكتور غلوفر، وريد وايزمان، بالإضافة إلى الكندي جيريمي هانسن في مهمة تستغرق نحو عشرة أيام حول القمر، مُسجلة أول رحلة بشرية بالقرب من القمر منذ أكثر من 50 عاما. وكان آخر رواد فضاء أمريكيين قاموا برحلة للقمر في عام 1972.

المصدر: dw.com