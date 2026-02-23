تمديد مهلة الترشيح لعضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع حتى 1 آذار

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان” تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لملء مراكز أعضاء غير متفرغين (من داخل أو من خارج الملاك) في مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع، وذلك لغاية 1 آذار 2026 ضمناً.

وقالت:”تأتي هذه التعيينات في إطار تفعيل الإدارة في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي تحت وصايتها وضمن المسار الإصلاحي ومن أحد ابوابه ملء الشغور”.

وأكدت الوزارة أن” التعيينات تتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، واستناداً إلى المراسيم المرتبطة بالنظام العام للمؤسسات العامة، وبموجب آلية التعيين التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية