زعيمة “تحالف سارة فاغنكنيشت” في ألمانيا تدعو لرفع العقوبات عن إيران ومنع استخدام القواعد ضدها

دعت زعيمة حزب تحالف سارة فاغنكنيشت الألماني، Sahra Wagenknecht، حكومة بلادها إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران، ومنع الولايات المتحدة من استخدام القواعد العسكرية الموجودة على الأراضي الألمانية لشن أي ضربات محتملة ضد الجمهورية الإسلامية.

وفي منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شددت فاغنكنيشت على ضرورة أن تستخدم الحكومة الألمانية “جميع الوسائل الدبلوماسية لمنع الحرب والتوصل إلى تسوية تفاوضية”، معتبرة أن رفع العقوبات عن إيران يشكل خطوة أساسية لفتح باب الحوار ومنع مزيد من التدهور في أوضاع الشعب الإيراني.

وأكدت أن على برلين أن تحول دون استخدام الولايات المتحدة لقواعدها العسكرية في ألمانيا لدعم أي عمل عسكري ضد إيران، محذّرة من مخاطر أي تصعيد محتمل بين واشنطن وطهران، وداعية إلى تجنّبه بأي ثمن.

ورأت فاغنكنيشت أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير السلطة في إيران بسبب رفض قيادتها الحالية للنفوذ السياسي والاقتصادي الأميركي، على حد تعبيرها، معتبرة أن الصراعات التي أشعلها الغرب في منطقة الشرق الأوسط، ومحاولات فرض تغييرات سياسية بالقوة، لم تؤدِّ إلا إلى الدمار والفوضى.

وختمت بالقول إن “الديمقراطية لا يمكن فرضها عبر القصف”.

يُذكر أن فاغنكنيشت بدأت مسيرتها السياسية في ألمانيا الشرقية، وبرزت لسنوات في صفوف حزب Die Linke قبل أن تؤسس حزبها الجديد. وتشير استطلاعات رأي أُجريت مطلع عام 2024 إلى حصول أحزاب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر مجتمعة على نحو 31 في المئة من نيات التصويت في ألمانيا.

المصدر: رويترز