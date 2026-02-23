شورى الدولة نعى القاضي نصر: كان مثالاً للنزاهة والحكمة والتفاني

نعى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميّل وأعضاء مكتب مجلس شورى الدولة، القاضي الدكتور يوسف نصر، عضو مكتب المجلس سابقاً ورئيس الغرفة لدى مجلس شورى الدولة شرفاً، الذي غيبه الموت أمس.

وجاء في بيان النعي: “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الرئيس يوسف نصر الذي شكّل برحيله خسارةً كبيرة للسلطة القضائية ولرسالة العدالة السامية، كما شكّل خسارةً لعائلته الثانية في مجلس شورى الدولة”.

أضاف: “لقد كان الفقيد مثالاً للنزاهة والحكمة والتفاني في أداء رسالته، وترك بصمةً مشرّفة في مسيرته القضائية في مجلس شورى الدولة الذي ترأّسه بالإنابة لعدة أشهرٍ، وفي مسيرته التعليمية التي ستبقى حيةً في وجدان زملائه ومَن عرفه”.

ختم: “وإذ نتقدم من عائلته وزملائه بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، نسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهمنا وعائلته الصبر والسلوان لمتابعة المسيرة التي أفنى حياته في خدمتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام