الطقس في لبنان متقلب وممطر مع اشتداد تأثير منخفض جوي وثلوج على 1500 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات، مما يؤدي إلى رؤية سيئة، واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة.

وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحياناً مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة شمالاً، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما دون في المناطق الشمالية ليلاً.

ويتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجاً بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره جنوب غرب تركيا، مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً، مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر أحياناً مع ثلوج على المرتفعات. ومن المتوقع أن يشتد تأثيره اعتباراً من يوم الإثنين ويستمر طيلة أيام الأسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، في طرابلس بين 9 و18 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها مساءً يرافقها برق ورعد أحياناً ورياح ناشطة، خاصة شمال البلاد، فتلامس الـ60 كلم/س. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار وتلامس 1700 متر ليلاً.

الإثنين: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات، مما يؤدي إلى رؤية سيئة واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة. وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحياناً مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة شمالاً، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما دون في المناطق الشمالية ليلاً.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر في درجات الحرارة. وتتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، وتبقى الرياح ناشطة شمالاً، كما يُتوقع حدوث انفراجات.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة. وتتساقط أمطار متفرقة وبعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، وتبقى الرياح ناشطة، كما يُتوقع حدوث انفراجات خلال النهار. وتشتد غزارة الأمطار ليل الأربعاء/صباح الخميس مع حدوث برق ورعد، ويحذَّر من تشكل السيول على الطرقات.

الحرارة على الساحل: من 14 إلى 17 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 14 درجة، في الداخل من 6 إلى 14 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و30 كلم/س، تنشط شمالاً فتلامس الـ60 كلم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات مساءً بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 1016 HPA، أي ما يعادل 762 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام