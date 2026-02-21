حماس وفصائل المقاومة في عين الحلوة تشيع شهيدي العدوان

شيعت حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة جنوبي صيدا الشهيدين بلال الخطيب ومحمد الصاوي الذي ارتقيا بالامس جراء العدوان الصهيوني على المخيم.

موكب التشييع الحاشد والغاضب انطلق بعد صلاة العصر في مسجد خالد بن الوليد باتجاه مقبرة عين الحلوة الجديدة مرورا بشوارع المخيم وسط اطلاق الشعارات المنددة بالاحتلال الصهيونية وعدوانيته مع التشديد على التمسك بالمقاومة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الى ارضه.

وكانت حركة حماس اعتبرت العدوان على مخيم عين الحلوة تصعيدًا خطيرًا يعكس إصرار حكومة الاحتلال على توسيع دائرة عدوانها وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: موقع المنار