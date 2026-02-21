الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان السبت ان يكون الطقس غدا الاحد، غائم جزئيا الى غائم أحيانا، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء ويرافقها برق ورعد أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق وتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد.

الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من بعد ظهر اليوم بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب ايطاليا مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى طقس متقلب وممطرأحيانا مع ثلوج على المرتفعات ومن المتوقع أن يشتد تأثيره اعتبارا من يوم الأثنين ويستمر طيلة أيام الاسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: مشمس في الفترة الصباحية مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها والتي تبدأبالانخفاض ابتداء من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس الى غائم مع ضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار متفرقة ليلا.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها مساء ويرافقها برق ورعد أحيانا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق وتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد.

الإثنين: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة شمالا كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق وتتدنى ليل الاثنين/ الثلاثاء الى 1400 متر على المرتفعات الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكربدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض طفيف على الجبال وفي الداخل، تتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وتبقى الرياح ناشطة شمالا.

الحرارة على الساحل من 13 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 1إ الى 20 درجة، في الداخل من 7 إلى 21 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و45 كلم/س.

الانقشاع: جيد صباحا يسوء على المرتفعات مساء بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و80 %.

حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: 19°م.

الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام