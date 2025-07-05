عربي وإقليمي

تركيا | بالتزامن مع موجات حر وحرائق في غرب البلاد.. تساقط كثيف ونادر للثلوج في الشمال الشرقي

شهدت مناطق في شمال شرق تركيا يوم امس الجمعة، تساقطًا نادرًا وكثيفًا للثلوج، في وقت تعاني فيه أجزاء أخرى من البلاد من موجة حر شديدة وحرائق غابات، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

وغطّت الثلوج مناطق جبلية في ولاية ريزه وسهول أوفيت ويايلاسي وأنزر، وصولًا إلى متنزه كاجكار الوطني، على امتداد 100 كيلومتر، وهي مناطق تشتهر بأمطارها الكثيفة وخُضرتها.

وقال الصحافي المحلي جنجاغا كرافازلي أوغلو “لم أشهد في حياتي تساقطًا للثلوج في شهر تموز، رغم أننا معتادون على أحوال جوية غير مألوفة في ريزه”.

وتعد هذه الظاهرة واحدة من تأثيرات تغيّر المناخ، الذي يتسبب، بحسب الخبراء، في تفاقم الأحداث الجوية المتطرفة، من الجفاف وموجات الحر إلى العواصف والثلوج غير الموسمية.

في المقابل، كانت فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات في ولاية إزمير غرب البلاد، حيث يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

المصدر: وكالات