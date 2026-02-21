مقتل 3 أشخاص بغارة أمريكية على زورق يشتبه بتهريبه مخدرات بالمحيط الهادئ

شنت الولايات المتحدة اليوم ضربة على ما يزعم أنه زورق متورط في تهريب المخدرات في المحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأفادت القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي السبت، أنه “في 20 شباط / فبراير، وبأمر من قائد الجنرال فرانسيس ل. دونوفان، نفذت القوة المشتركة لمهام “الرمح الجنوبي” ضربة قتالية دقيقة ضد سفينة تشغلها منظمات إرهابية مصنفة”.

وأضافت أن “الاستخبارات أكدت أن السفينة كانت تتحرك على طول مسارات معروفة لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ الشرقي وكانت منخرطة في عمليات تهريب المخدرات”.

وأكدت القيادة الجنوبية في الجيش الأمريكي “مقتل ثلاثة من الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات خلال هذه العملية، فيما لم تصب أي قوات أمريكية بأذى”.

المصدر: روسيا اليوم