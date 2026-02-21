السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة: الصراع الأوكراني يشارف على النهاية

أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أن الصراع الأوكراني يقترب من نهايته، موضحة أن الإدارة الأمريكية الحالية تدعم بنشاط مفاوضات التسوية.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أندريه ليدينيف، خلال فعالية أقامتها السفارة بمناسبة يوم “حماة الوطن”،(23 فبراير) قائلا: “كما سمعتم في الأخبار، خلال المحادثات الأخيرة في جنيف هذا الأسبوع، يستمر الصراع، الذي اندلع بسبب انتشار الفكر النازي الجديد في أوكرانيا، في الاقتراب من نهايته”.

وأضاف أن “الإدارة الأمريكية الحالية تدعم بنشاط مفاوضات التسوية، على عكس الإدارة السابقة (إدراة بايدن) التي دعمت الجهود الغربية الجماعية لتحقيق حلم غير واقعي بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”.

يذكر أن مدينة جنيف السويسرية استضافت يومي 17 و18 فبراير مفاوضات حول تسوية النزاع في أوكرانيا، شاركت فيه وفود روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وفي ختام المفاوضات أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد في وقت قريب.

وأشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة اعترفت بأنه “دون حل القضية الإقليمية وفق الصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا يمكن الاعتماد على تسوية طويلة الأمد”، مع التأكيد على أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس يمثل شرطا مهما لموسكو.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية