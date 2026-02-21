السبت   
    دولي

    زخاروفا تسخر من ماكرون بعد تشبيهه حلف الناتو بـ”الضفدع عديم الدماغ”

      سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن شبّه حلف شمال الأطلسي بضفدع عديم الدماغ، معتبرة أنه بذلك يقارن نفسه وبلاده ببيضة داخل “جسم ضفدع عديم الدماغ”.

      وقالت زاخاروفا في مقابلة على قناة “روسيا 1”: “الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه عندما يقارن الرئيس الفرنسي ماكرون الناتو بضفدع عديم الدماغ، فإنه ينسى لسبب ما أن فرنسا أيضًا جزء من الناتو. وبذلك يكون قد شبّه نفسه وبلاده ببيضة داخل جسم ضفدع عديم الدماغ”.

      وكان ماكرون قد شبّه، في وقت سابق، خلال حديثه عن وضع الناتو، الحلف بضفدع شوكي تضرر دماغه، لكنه احتفظ بالحبل الشوكي، ما يسمح له بالاستجابة الانعكاسية للمؤثرات.

      المصدر: وكالة سبوتنيك

      السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة: الصراع الأوكراني يشارف على النهاية

      أوليانوف: ممثلو روسيا والصين وإيران ناقشوا مع غروسي أهمية التسوية السياسية لملف طهران النووي

      ضربة بصاروخ “إسكندر” تدمر موقعًا لمسيّرات أوكرانية في تشيرنيغيف

