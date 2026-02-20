وزير الدفاع بحث مع زواره في التطورات وسبل دعم المؤسسات العسكرية والأمنية

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم النائب عدنان طرابلسي، وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات الراهنة، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والإنمائي.

كما استقبل اللواء منسى نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان خوري والنائب السابق إدكار معلوف، وجرى التداول في الشؤون الوطنية والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية، إضافة إلى البحث في سبل دعم المؤسسات العسكرية والأمنية وتعزيز قدرتها على القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام