الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان الجمعة ان يكون الطقس غدا السبت، قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل.

-الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع درجات حرارة تتخطى معدلاتها الموسمية ، حتى مساء يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره الجزر اليونانية يؤدي إلى طقس ماطر أحيانا، وثلوج على المرتفعات ومن المتوقع أن يشتد تأثيره يوم الأثنين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، مع إنخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية، تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ليلا.

الإثنين: غائم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة ، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتصل الى 1500 ليلا.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 %.

-حال البحر: مائج يتحول خلال النهار الى منخفض ارتفاع الموج.

-حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي:769 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام