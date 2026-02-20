ضربة بصاروخ “إسكندر” تدمر موقعًا لمسيّرات أوكرانية في تشيرنيغيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة دقيقة بصاروخ “إسكندر” استهدفت موقعًا ومخزنًا للطائرات المسيّرة الأوكرانية في مقاطعة تشيرنيغيف، مؤكدة تدمير عشرات المسيّرات ومشغليها.

وقال رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات “الشمال” فاسيلي ميزيفيخ، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، إن الغارة استهدفت منطقة نيجين ودمرت موقعًا ومخزنًا لمسيّرات أوكرانية بعيدة المدى.

وأضاف أن القوات الروسية دمّرت أكثر من 90 طائرة مسيّرة، إضافة إلى ما يصل إلى فصيلتين من مشغليها، واصفًا الضربة بأنها دقيقة وناجحة.

ويُعد صاروخ “إسكندر” من أبرز الصواريخ البالستية التكتيكية قصيرة المدى في الترسانة الروسية، ويُستخدم لضرب أهداف عسكرية عالية القيمة بدقة كبيرة.

المصدر: روسيا اليوم