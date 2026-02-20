العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

واصل العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية في خرق فاضح لإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان، وضمنًا للقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار أن العدو نفذ عدة اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان منذ فجر الجمعة، ولفت إلى أن “مسيّرة إسرائيلية معادية أغارت فجرًا بصاروخين على معمل للصخور في أطراف بلدة مركبا لجهة بلدة عديسة، ما أدى إلى وقوع أضرار في المعدات”.

وأشار مراسلنا إلى أن “محلّقة معادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا الجنوبية”.

كما أفاد مراسلنا أن “الموقع المستحدث المعادي داخل الأراضي اللبنانية في جبل بلاط أطلق رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي مروحين وشيحين”.

وكان مراسلنا في البقاع أفادنا الخميس عن غارة نفذتها مسيرة معادية على جرود بلدة النبي شيت، وفي الجنوب استهدفت دبابة معادية منزلا غير مأهول عند اطراف بلدة عيترون، كما نفذت مدفعية الاحتلال اعتداء بعدد من القذائف على مناطق متفرقة من حرج بلدة يارون. وفي وقت سابق تعرض سهل الخيام لاستهداف معادي بقذائف الهاون والرشقات الرشاشة من موقع الاحتلال في تلة الحمامص.

المصدر: موقع المنار