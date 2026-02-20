العدو الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

شهدت مدن ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدًا ميدانيًا واسعًا منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم الجمعة، إثر سلسلة من الاقتحامات التي نفذتها قوات العدو الإسرائيلي، تزامنت مع اعتداءات شرسة شنّها المستوطنون الصهاينة في مناطق متفرقة، لا سيما في الأغوار الشمالية وشرق نابلس.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية إن “آليات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالًا وقرية واد الفارعة جنوبًا، وداهمت منازل المواطنين”، وتابعت أن ذلك حصل بالتزامن مع “شنّ المستوطنين هجومًا على منطقة حمامات المالح في الأغوار الشمالية، تخلله تحطيم مركبات الأهالي والاعتداء المباشر بالضرب على رئيس مجلس المنطقة، في محاولة لترهيب السكان وتهجيرهم قسرًا من أراضيهم”.

وأضافت المصادر أنه “في نابلس، واصلت قوات الاحتلال عملياتها باقتحام قرية بزاريا شمال غرب المدينة، كما توغلت في المنطقة الغربية من حاجز المربعة صوب مخيم العين، الذي شهد إطلاقًا كثيفًا لقنابل الصوت خلال عمليات الدهم والتفتيش”، وتابعت أن “المستوطنين واصلوا العربدة في تجمع العماوي قرب قرية عين شبلي شمال شرق نابلس، بمهاجمة منازل المواطنين العزل تحت حماية جنود الاحتلال، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان المحليين وتضرر الممتلكات الخاصة بشكل ملحوظ”.

وأشارَت المصادر إلى أنه “في طولكرم، تركزت الاقتحامات في بلدات عتيل ودير الغصون وزيتا وعلار وصيدا، حيث شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال الصحفي همام عتيلي من منزله في بلدة عتيل، وذلك بعد يومين فقط من الإفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية، والذي استمر لمدة 441 يومًا”، وتابعت: “كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وديع ماهر قشوع بعد مداهمة منزله في بلدة علار”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “قوات الاحتلال كثفت تواجدها في الخليل باقتحام مخيم الفوار وبلدات الريحية وبيت أمر ومنطقة صافا، حيث داهم الجنود عدة منازل وعاثوا فيها خرابًا وسط إجراءات أمنية مشددة”، وأضافت: “شملت الاقتحامات أيضًا بيت لحم، التي شهدت اقتحام منطقة جناتة العروج شرقًا”، وتابعت أنه “في رام الله، أغلقت قوات الاحتلال بوابة مدخل بلدة ترمسعيا، مما أعاق حركة تنقل المواطنين وحاصر المنطقة بشكل كامل، ضمن سياسة التضييق المستمرة التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين في مختلف المحافظات”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام