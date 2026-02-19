تقرير مصور | مهلة حتى الثلاثاء… وإلا تحرك للنقل البري الخميس

أطلق اتحاد النقل البري ما يشبه الإنذار الأول لحكومة الرئيس نواف سلام، مطالبًا بالتراجع عن قرار زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، وممهّدًا للنزول إلى الشارع يوم الخميس المقبل في حال عدم الاستجابة. وجاء الموقف بعد مداولات بين رؤساء واتحادات القطاع، منحوا خلالها رئيس الاتحاد بسام طليس مهلة قصيرة للتفاوض مع المعنيين حتى الثلاثاء. في المقابل، شدد طليس على رفض استغلال بعض السائقين للقرار لرفع تعرفة “السرفيس”، داعيًا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى منع أي مخالفات لا تنسجم مع قرار النقابة والمسؤولية الوطنية.

تقرير حسين عواد

المصدر: موقع المنار