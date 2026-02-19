الخميس   
    لبنان

    الرئيس بري بحث مع بخاري في الأوضاع وعرض مع هيكل لتحضيرات مؤتمر دعم الجيش

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري. وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية .

      واستقبل بري أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي وضع رئيس المجلس باجواء ونتائج زياراته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ اضافة الى التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش. واللقاء كان مناسبة ايضا لعرض تطورات الاوضاع لاسيما الامنية منها والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لإعتداءاتها على لبنان .

      ومن زوار رئيس المجلس سفيرة لبنان لدى ساحل العاج ماجدة كركي .

      المصدر: بيان

      الرئيس بري استقبل رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي ، وزير الصحة ونائب رئيس تيار المستقبل

      الرئيس بري هنأ بحلول رمضان والصوم الكبير: تضحيات القرى الحدودية مقياس الإنتماء الوطني وفعل لا بد أن يثمر عودة وتحريراً وأملا للبنان

      النائب كنعان بعد لقائه الرئيس بري: الإجراءات للقطاع العام ضرورية شرط عدالتها والتضحية بحقوق المودعين غير واردة

