الطقس في لبنان غدا صاف والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية



توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا اجمالا مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع إنخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم غد الجمعة ، حتى مساء يوم السبت حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره جنوب غرب تركيا يؤدي إلى طقس ماطر أحيانا مع برق ورعد، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و 19، في طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الجمعة:

صاف اجمالا مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع إنخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

السبت:

قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء فيتحول الطقس الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات مع اتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل كما تنشط الرياح.

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة، تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 27 درجة، فوق الجبال من 3 الى 19 درجة، في الداخل من 6 الى 21 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، شمالية الى شملية شرقية ليلا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 70 %.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام