اعتداء للمستوطنين يطال كنيسة الزيارة في عين كارم

استهدف مستوطنون، اليوم الخميس، كنيسة الزيارة في قرية عين كارم المهجّرة غرب القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية وخطّت شعارات عنصرية معادية على جدران الكنيسة وعلى المركبات المتواجدة بجوارها.

وبيّنت صور متداولة كتابة شعارات على جدران الكنيسة والمركبات، من بينها عبارات: “الانتقام” و”المنقذ اليهودي” و”الانتقام.. دافيد ملك إسرائيل”.

وتُعد عين كارم من ضواحي القدس المحتلة، وقد جرى تهجير أهلها إبان نكبة عام 1948.

ويأتي الاعتداء في سياق انتهاكات متكررة ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال بحق الأماكن الدينية والمقدسة في القدس، تشمل اقتحامات الكنائس والمساجد وتدنيس المقامات الدينية ومحاولات فرض واقع استيطاني يهدد الهوية التاريخية والدينية للمدينة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام