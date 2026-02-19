عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 19 شباط/ فبراير 2026

العناوين
صحيفة الأخبار:
- “إسرائيل” لا تصدّق “الإيجابية”: طبول حرب مع إيران
- واشنطن تتصلّب في رفض المالكي: “التنسيقي” منقسم على الترشيح
- معركة مبكرة على الدوائر الانتخابية: “أرمادا” ترامب ترتدّ عليه داخلياً
- طوائف على طريق “الانقراض”!
- القيود السعوديّة على الحريري تتزايد
- 532 مليون دولار إيرادات متوقعة من ضريبة البنزين
صحيفة الديار:
- الضرائب أمام البرلمان والحكومة لن تتراجع؟
- إضراب الإدارة يلوّح بالتصعيد
- لماذا تبدو الحكومة مُحصّنة من السقوط.. وأين الشارع؟
صحيفة اللواء:
- الضغوطات الشعبية والنقابية على قرارت الحكومة تنذر بتصعيد مطلبي واسع
- انفلات الأسعار.. والأحزاب تربط نزاعاً مُبهماً مع الحكومة
- بين المزايدات الشعبوية والإزدواجية الوزارية
- “حكيم الثورة”.. المسيحي الديانة.. الإسلامي التربية.. الإشتراكي الفكر
- مفاوضات حرب أوكرانيا مستمرة والكرملين يصفها بـ”الصعبة”
صحيفة الجمهورية:
- الانتخابات على منصة الاستهداف
- 80 يومًا مفصلية على انتخابات مهددة بالتأجيل
- استياء “الخماسية” من قرار الحكومة
- حين تتكلم الذاكرة لغة الآتي: ماذا أراد سعد الحريري؟
- محاضرات هنري كيسنجر من وراء “القبر”!
- الصوم الذي يجمعنا… والوطن الذي نحرسه معًا
صحيفة النهار:
- المأزق الانتخابي بلا أفق ويحجب الترشيحات “الخماسية” في اليرزة: زيارة برسائل متعددة
- الحكومة تحت حصار “الزيادة الحارقة”
- كليمان لـ “النهار”: هذه سبل التعاون بعد زيارة شتاينمار
- محسن دلول: رسائله المشؤومة إلى جنبلاط والحريري
صحيفة الشرق:
- برّي استقبل وزير الصحة وبهية الحريري وغراسيا قزي
- واشنطن تلوح بحرب وجودية خلال أيام على إيران
- اياد علاوي زار برّي وسلام
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا
- يقول خبير عسكري غربي ان مقارنة الحشد الأميركي الحالي ضدّ إيران بحشد حزيران عام 2025 للاستدلال أن هناك قرار حرب مغالطة كبرى لأن حشد حزيران كان مخصصاً لضربة يجري بعدها وقف إطلاق النار. والمقارنة العلمية الاحترافية يجب أن تجري بين حشد اليوم وحشد الحرب ضدّ العراق، وفي حشد اليوم بعد وصول الحاملة جيرالد فورد يصبح في جوار إيران 2 حاملة طائرات و6 – 8 قطع بحرية ثقيلة، بينما في حرب العراق المثخن بالجراح والأقل حجماً في الجغرافيا والسكان والاقتصاد والمقدّرات من إيران بنسبة 1 إلى 3 على الأقل ويوم الحرب على العراق حشدت أميركا 4 – 6 حاملات و20 – 22 قطعة بحرية ثقيلة ما يعني في حال الحرب على إيران يبدأ الحديث بالجدّية عند بلوغ حجم حشود معادل لما كان في حرب العراق.
كواليس
- توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام الأرقام التي أعلنها القضاء العراقي عن معتقلي تنظيم “داعش” الذين تم نقلهم إلى العراق حيث ظهر أن الحملة عن استيعاب الدولة التي ينتمي إليها المعتقلون فيها الكثير من المبالغة، حيث من أصل 5703 معتقلين هناك 983 أجنبياً موزعاً على 59 دولة بمعدل 15 معتقلاً من كلّ دولة يُضاف إليهم 467 عراقياً بينما يبلغ عدد السوريين 3543 وحدهم. وتساءلت المصادر لماذا تصر أميركا على عملية محفوفة بالمخاطر لنقل 3543 سورياً ينتمون لتنظيم “داعش” إلى العراق بدلاً من تسليمهم لوزارة الداخلية السورية إذا كانت تثق بالأمن السوري ودرجة حصانته بوجه اختراقات “داعش” واحتمالات وجود تواطؤ يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين؟
صحيفة اللواء:
همس:
- تشدَّد، حسب مصادر ذات صلة، صندوق النقد الدولي، في ضرورة توجُّه المالية اللبنانية إلى التقليل، بنحو ملموس من اقتصاد “الكاش”.
غمز:
- تراجعت كتل عدة عن اختيار النواب الذين يتعين عليهم الخروج من المجلس المقبل، بانتظار جلاء موضوع إجراء الانتخابات من عدمها.
لغز:
- تدور وراء الكواليس إيضاحات متبادلة في ما خص “خبصة” الرواتب والزيادات والرسوم التي ذهبت بأكثر من نصف الزيادات قبل إقرارها!
صحيفة الديار:
- أنجز حزب الله وحركة أمل اتفاقهما حول توزيع المقاعد الشيعية وحصة كلّ منهما في الاستحقاق النيابي المرتقب، بعد سلسلة من المشاورات والاتصالات الهادئة والمكثفة، بين الطرفين، أخذت في الاعتبار التوازنات المحلية وحسابات التحالفات الأوسع، إضافة إلى قراءة دقيقة لمزاج القواعد الشعبية في مختلف الدوائر، في خطوة تعكس حرص الطرفين على تثبيت وحدة الموقف داخل البيئة الشيعية.
إلا أنه، وفقا لمصادر مطلعة، لا زال النقاش مستمرا حول أحد مقاعد دائرة بعلبك – الهرمل، الذي يشغله حاليًّا، النائب اللواء جميل السيد، حيث يجري الحديث عن إمكان استبداله برئيس حزب “الراية الوطني”، علي حجازي، معتبرة ان حسم هذا المقعد مرتبط بحساسية الدائرة من حيث الثقل التمثيلي والرمزية السياسية، فضلاً عن تشابك العوامل العائلية والعشائرية فيها.
- بلغ عدد الموقوفين بتهم العمالة حتّى اليوم 21 شخصاً، في قضية توصف بأنها من أخطر الاختراقات الأمنية في السنوات الأخيرة، حيث تكشف المعطيات الأولية أن الأدوار التي اضطلع بها هؤلاء لم تكن هامشية أو ثانوية، بل اتسمت بحساسية عالية، إذ تمحورت حول جمع معلومات دقيقة عن تحركات وأماكن إقامة واجتماعات قيادات ميدانية وحزبية، وتحديد إحداثيات مواقع يُشتبه بأنها استخدمت لاحقاً في عمليات استهداف نوعية.
وتشير التحقيقات إلى أن المعلومات التي جرى تمريرها إلى “الموساد” أسهمت بشكل مباشر في تمكين “إسرائيل” من تنفيذ عمليات اغتيال طالت العشرات من قادة حزب الله، من مختلف المستويات التنظيمية والعسكرية.
وفي هذا الخصوص، تركز التحقيقات حول آليات التجنيد وأساليب الاختراق التقني والبشري، وحجم الشبكات التي قد تكون لا تزال قيد الرصد، في ظل تأكيد الجهات المعنية أن التحقيقات مستمرة لكشف كامل الخيوط والارتباطات المحتملة.
صحيفة الجمهورية:
- كشف مسؤول دولة عربية، أن قرار تسليم دفعة سادسة من السلاح داخل المخيّمات الفلسطينية ّمؤجل حاليًّا لاعتبارات عدة.
- وصف خبير في جهة دولية، أن قرار الحكومة المتسرّع والارتجالي في مسألة زيادة الأعباء والضرائب خارج أي خطة إصلاحية، ضرب صورتها الإصلاحية قبل أي شيء آخر.
- سأل أحد الوزراء زواره من أفرقاء سياسيّين آخرين، عن ازدواجية معايير زملائه في أحزاب أخرى عند تصويتهم
على قرارات وقوانين في الحكومة ويعارضونها إعلاميًا: أين هو مبدأ التضامن الوزاري؟
صحيفة النهار:
- سجل على أحد سفراء الدول الكبرى نشره تغريدة عن شأن لبناني محلي ثمّ محو الخبر بعد وقت قليل بناء على طلب المعنيين.
- لاحظت سفارات أجنبية أن ردة فعل الشارع اللبناني على الزيادات الضرائبية كانت خجولة إلى حد بعيد واقتصرت على ساعات ولم يتمكن المعترضون من حشد أعداد للاعتصام أو التظاهر.
- بدأ نواب كانوا يرفضون فكرة التمديد لمجلس النواب، الحديث عن المنافع والإيجابيات المحققة من خطوة التمديد لضمان تنفيذ القرارات السيادية التي اتخذتها الحكومة الحالية.
