    عربي وإقليمي

    غارات وقصف مدفعي على شرق غزة وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية

      شنّ الكيان الإسرائيلي غارات جوية على مناطق انتشار قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف مناطق انتشار القوات ذاتها شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى غارة إسرائيلية على مناطق انتشار قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوب القطاع.

      وفي السياق الميداني، استشهد أمس ثلاثة مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس، في ظل مواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شن هجمات جوية وبرية وبحرية على مناطق متفرقة من القطاع، وذلك تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

      من جهتها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الظروف الإنسانية في عموم قطاع غزة كارثية، تزامنًا مع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

      وأشارت إلى أنها تواصل تقديم المساعدات في غزة، إلا أن حجم الاحتياجات يفوق ما يُسمح لها به حاليًا، مؤكدة ضرورة رفع القيود المفروضة لضمان إيصال الدعم الإنساني إلى مستحقيه.

      المصدر: وكالة شهاب

      السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الفلسطينيون محرومون من حرية العبادة مع بدء رمضان

      تقرير مصور | عائلة أبو نصر تنتشل شهداء مجزرةٍ جماعية خلّفت 150 ضحية

      خلاف دبلوماسي علني بين الفاتيكان وروما بشأن غزة

