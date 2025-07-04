لبنان

حسين النمر: نحن لا نتراجع أمام التهويل بل نقتدي بالحسين(ع)



اعتبر مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر “أن عاشوراء ليست مجرد طقس عابر، بل هي نهج حياة يُستلهم منه الصمود والثبات”.

وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي في مقام “البطحاء” في بلدة سرعين الفوقا، قال الحاج النمر: “نحن أبناء الحسين، لا نرتجف أمام التهديد، ولا نتراجع أمام التهويل. من يظن أنه قادر على إخافتنا لا يعرفنا، فنحن لا نخاف، بل نقتدي بالحسين الذي علّمنا أن الموقف أغلى من الحياة”.

وختم الحاج النمر مؤكدا أن: “المقاومة لا تعرف التراجع، وأننا مشروع شهادة لا تهزّه العواصف، ودروس كربلاء ستبقى خالدة، تُنير درب الأحرار وتغذّي روح التحدي في وجه الظلم والطغيان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام