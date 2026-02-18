الأربعاء   
    تقارير مصورة

    تقرير مصور | البحر يخطف الصياد رمضان نجّار أثناء سعيه لتأمين لقمة العيش

    الصياد البحري رمضان نجار نزل ليأمن معيشته ، فأبتلعه البحر .

    تقرير: حسن خليفة

    المصدر: موقع المنار

