احتجاجات في لبنان على ارتفاع اسعار البنزين وغلاء المعيشة

نُفذت احتجاجات في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية على ارتفاعِ اسعارِ البنزين وغلاءِ المعيشةِ، وقطعَ عددٌ من المواطنين الطرقَات خلال الاحتجاج.

ونفذَ أساتذةُ التعليمِ المِهني والتِقني الرسمي وقفةً أمامَ مبنى مديريةِ التعليمِ المهني والتقني في الدكوانة احتجاجًا على قرارِ الحكومةِ بزيادةِ سعرِ صفيحةِ البنزين والضريبةِ على القيمةِ المضافة، ورفضَ الأساتذةُ لجوءَ الحكومةِ إلى تغطيةِ زيادةِ رواتبِهم من جيوبِ المواطنين، داعينَ الحكومةَ إلى التراجعِ عن قراراتِها.



ولليوم الثاني على التوالي يستمرُ السائقون العموميون في تحركِهم واحتجاجاتِهم ضدَّ قراراتِ الحكومةِ الاخيرة والضرائب التي فرضت عليهم وعلى غيرهم من السواد الاعظم .. وتجمهروا أمام وزارة التربية ووزارة الداخلية ..

الانتظار امام وزارة الداخلية انتهى الى جلسة مصارحة بين وفد من المعتصمين والوزير احمد الحجار الذي استمع الى همومهم وشكواهم ووعدهم بحملة لازالة المخالفات في هذا القطاع.

رئيسُ الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، اعلن رفضَه المطلقَ للرسومِ والضرائبِ الجديدةِ التي فرضتها الحكومةُ على المواطنينَ أمس. وقال الأسمر إن الحكومةَ كان ينبغي أن تبحثَ عن مصادرِ تمويلٍ أخرى، محذرًا من انعكاسِ الزياداتِ الضريبيةِ سلبًا على العمال وأسعارِ السلعِ الأساسيةِ. وأضافَ أنه دَعا إلى اجتماعٍ طارئٍ للإتحادِ العمالي لبحثِ الخطواتِ الواجبِ اتخاذُها لوقفِ ما وصفَه بمسلسلِ التدميرِ الممنهجِ للطبقاتِ العمالية.

