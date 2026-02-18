الأربعاء   
    لبنان

    إطلاق تاكسي كهربائي ذكي يعمل بالطاقة الشمسية صُنع في لبنان

      أطلق المبتكر هشام الحسامي أول تاكسي ذكي كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية صُنع في لبنان، ضمن مبادرة تهدف إلى” تطوير قطاع النقل العام وتعزيز الاستدامة البيئية والشمول الاجتماعي”.

      وقال في بيان:”يحمل المشروع اسم “ليرة تاكسي ذكي”، ويُعد نموذجاً حديثاً في مجال النقل الحضري، إذ يعتمد على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة، بما يساهم في خفض كلفة التشغيل على السائقين وتحسين جودة الخدمة المقدّمة للمواطنين.

      ويتميّز التاكسي الذكي بعدد من الخصائص المتقدمة، أبرزها:

      -العمل على الطاقة الكهربائية مدعوماً بألواح شمسية.

      -نظام إدارة رحلات ذكي.

      -عدّاد رقمي حديث.

      -كاميرات داخلية لتعزيز الأمان.

      -رمز QR يتيح للركاب الاطلاع على بيانات السائق، بما يعزز الشفافية والثقة.

      -تصميم مخصّص لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة، يضمن سهولة الدخول والخروج ويوفّر تجربة نقل آمنة ومريحة للجميع”.

      وأكد الحسامي أن “المشروع يشكّل نقلة نوعية في قطاع النقل في بيروت، ويجسّد رؤية صناعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقديم نموذج حضاري للنقل المستدام يراعي مختلف فئات المجتمع”.

      وشدد على أن “هذا الإنجاز يؤكد قدرة الصناعة اللبنانية على إنتاج حلول متطورة بمعايير حديثة، تعكس روح الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في آن واحد”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

