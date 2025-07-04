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قمّ المقدسة تشيّع “الحاج رمضان”

أقيمت في مدينة قم المقدسة مراسم تشييع ودفن الشهيد القائد اللواء محمد سعيد ايزدي (الحاج رمضان)، والتي انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة من مصلى قدس، لتختتم عند العتبة الطاهرة للسيدة فاطمة المعصومة (ع).

ومن مدينة قم، تحدث مراسل المنار محمد حسن قاسم عن تفاصيل التشييع والمشاركين، إضافة إلى نبذة عن مسيرة “الحاج رمضان” الحافلة بالجهاد والإنجازات العظيمة خصوصاً على صعيد دعم القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الصهيوني.

يُذكر أن القناة 14 الإسرائيلية كشفت في وقت سابق أن قادة الحرس الثوري الإيراني، ومنهم اللواء إيزادي (الحاج رمضان)، أُدرجوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر في قوائم الاغتيال التابعة لأجهزة الاحتلال الأمنية. وبعد عدة محاولات فاشلة، نجحت وحدة اغتيال إسرائيلية، صباح الحادي والعشرين من يونيو/حزيران 2025، في اغتياله داخل منزله في مدينة قم.

وفي تعليق له عقب العملية، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، إن “دماء الآلاف من الإسرائيليين على يدي” اللواء إيزادي.

وأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، بيانات تعزية، رثت فيها القائد الشهيد، وقدّمَت العزاء للشعبين الفلسطيني والإيراني وللأمة الإسلامية، واصفةً إياه بـ”شهيد فلسطين الكبير والقائد الكبير للمقاومة”، ومؤكدةً أن الحاج رمضان كرّس حياته للقضية الفلسطينية.

المصدر: موقع المنار